Simple File Upload Testing

This guide shows how to test file upload APIs with different file types, sizes, and upload scenarios.

Use Cases

Test file upload functionality and limits

Validate file type restrictions and validation

Test large file upload performance

Check concurrent upload handling

Simple Implementation

from locust import task, HttpUser import random import io class FileUploadTestUser(HttpUser): def on_start(self): # File upload endpoints self.upload_endpoints = { "single": "/api/upload/single", "multiple": "/api/upload/multiple", "large": "/api/upload/large", "validate": "/api/upload/validate" } # File types for testing self.file_types = { "image": {"ext": "jpg", "mime": "image/jpeg"}, "document": {"ext": "pdf", "mime": "application/pdf"}, "text": {"ext": "txt", "mime": "text/plain"}, "video": {"ext": "mp4", "mime": "video/mp4"} } # File sizes (in bytes) self.file_sizes = { "small": 1024, # 1KB "medium": 1024*100, # 100KB "large": 1024*1024, # 1MB "xlarge": 1024*1024*10 # 10MB } def create_test_file(self, file_type="text", size="small"): """Create a test file in memory""" file_info = self.file_types[file_type] file_size = self.file_sizes[size] # Create file content if file_type == "text": content = b"A" * file_size elif file_type == "image": # Minimal JPEG header + data content = b'\xff\xd8\xff\xe0\x00\x10JFIF' + b"X" * (file_size - 14) else: content = b"TESTFILE" + b"X" * (file_size - 8) filename = f"test_file_{random.randint(1000, 9999)}.{file_info['ext']}" return { "content": content, "filename": filename, "mime_type": file_info["mime"] } @task(4) def test_single_file_upload(self): """Test uploading a single file""" file_type = random.choice(list(self.file_types.keys())) file_size = random.choice(["small", "medium"]) test_file = self.create_test_file(file_type, file_size) files = { "file": (test_file["filename"], test_file["content"], test_file["mime_type"]) } data = { "description": f"Test {file_type} upload", "category": file_type } with self.client.post( self.upload_endpoints["single"], files=files, data=data, name="Single File Upload" ) as response: if response.status_code == 200: try: result = response.json() file_id = result.get("file_id") or result.get("id") uploaded_size = result.get("size", 0) print(f"Single upload success: {test_file['filename']} ({uploaded_size} bytes)") # Validate uploaded file size if uploaded_size != len(test_file["content"]): response.failure(f"Size mismatch: expected {len(test_file['content'])}, got {uploaded_size}") except Exception as e: response.failure(f"Invalid response: {str(e)}") elif response.status_code == 413: print("File too large (expected for large files)") elif response.status_code == 415: print("Unsupported file type (may be expected)") else: response.failure(f"Single file upload failed: {response.status_code}") @task(3) def test_multiple_file_upload(self): """Test uploading multiple files""" num_files = random.randint(2, 4) files = {} data = {"batch_description": "Multiple file upload test"} for i in range(num_files): file_type = random.choice(list(self.file_types.keys())) test_file = self.create_test_file(file_type, "small") files[f"file_{i}"] = (test_file["filename"], test_file["content"], test_file["mime_type"]) with self.client.post( self.upload_endpoints["multiple"], files=files, data=data, name="Multiple File Upload" ) as response: if response.status_code == 200: try: result = response.json() uploaded_files = result.get("files", []) print(f"Multiple upload success: {len(uploaded_files)} files") # Validate number of uploaded files if len(uploaded_files) != num_files: response.failure(f"File count mismatch: expected {num_files}, got {len(uploaded_files)}") except Exception as e: response.failure(f"Invalid response: {str(e)}") else: response.failure(f"Multiple file upload failed: {response.status_code}") @task(2) def test_large_file_upload(self): """Test uploading large files""" file_size = random.choice(["large", "xlarge"]) test_file = self.create_test_file("document", file_size) files = { "large_file": (test_file["filename"], test_file["content"], test_file["mime_type"]) } data = { "upload_type": "large_file", "expected_size": len(test_file["content"]) } with self.client.post( self.upload_endpoints["large"], files=files, data=data, name="Large File Upload", timeout=60 # Longer timeout for large files ) as response: if response.status_code == 200: try: result = response.json() file_id = result.get("file_id") print(f"Large file upload success: {test_file['filename']} ({file_size})") except Exception as e: response.failure(f"Invalid response: {str(e)}") elif response.status_code == 413: print(f"Large file rejected (size limit): {file_size}") elif response.status_code == 408: print(f"Large file upload timeout: {file_size}") else: response.failure(f"Large file upload failed: {response.status_code}") @task(2) def test_file_validation(self): """Test file upload validation and restrictions""" # Test invalid file type invalid_file = self.create_test_file("text", "small") invalid_file["filename"] = "malicious.exe" invalid_file["mime_type"] = "application/x-executable" files = { "file": (invalid_file["filename"], invalid_file["content"], invalid_file["mime_type"]) } with self.client.post( self.upload_endpoints["validate"], files=files, name="Invalid File Upload" ) as response: if response.status_code == 415: print("Invalid file type correctly rejected") elif response.status_code == 400: print("Invalid file correctly rejected (bad request)") elif response.status_code == 200: response.failure("Invalid file type was accepted") else: print(f"Invalid file upload returned: {response.status_code}") @task(1) def test_empty_file_upload(self): """Test uploading empty files""" empty_file = { "content": b"", "filename": "empty.txt", "mime_type": "text/plain" } files = { "file": (empty_file["filename"], empty_file["content"], empty_file["mime_type"]) } with self.client.post( self.upload_endpoints["single"], files=files, name="Empty File Upload" ) as response: if response.status_code == 400: print("Empty file correctly rejected") elif response.status_code == 200: print("Empty file accepted (may be valid)") else: print(f"Empty file upload returned: {response.status_code}") @task(1) def test_file_upload_limits(self): """Test file upload size and count limits""" # Try to upload many small files max_files = 10 files = {} for i in range(max_files): test_file = self.create_test_file("text", "small") files[f"file_{i}"] = (test_file["filename"], test_file["content"], test_file["mime_type"]) with self.client.post( self.upload_endpoints["multiple"], files=files, name="Upload Limit Test" ) as response: if response.status_code == 200: print(f"Upload limit test: {max_files} files accepted") elif response.status_code == 413: print(f"Upload limit reached (expected): {max_files} files") elif response.status_code == 400: print(f"Upload limit validation: {max_files} files rejected") else: print(f"Upload limit test returned: {response.status_code}")

Setup Instructions

Replace upload endpoints with your actual file upload API URLs Adjust file types and MIME types for your application requirements Update file size limits based on your server configuration Configure timeout values for large file uploads

What This Tests

Single File Upload : Tests basic file upload functionality

: Tests basic file upload functionality Multiple File Upload : Tests batch file upload handling

: Tests batch file upload handling Large File Upload : Tests performance with large files

: Tests performance with large files File Validation : Tests file type and size restrictions

: Tests file type and size restrictions Empty Files : Tests edge case handling

: Tests edge case handling Upload Limits: Tests file count and size limitations

Best Practices

Test various file types and sizes relevant to your application

Monitor upload performance and timeout handling

Test file validation and security restrictions

Validate uploaded file integrity and metadata

Test concurrent uploads from multiple users

Common Issues