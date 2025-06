Simple Database API Testing

This guide shows how to test database APIs with common operations like create, read, update, delete, and query performance.

Use Cases

Test database CRUD operations and performance

Validate database queries and data integrity

Test database connection handling under load

Check database transaction performance

Simple Implementation

from locust import task, HttpUser import random import json class DatabaseAPITestUser(HttpUser): def on_start(self): # Database API endpoints self.db_endpoints = { "users": "/api/users", "products": "/api/products", "orders": "/api/orders", "query": "/api/query" } # Test data for database operations self.test_users = [ {"name": "John Doe", "email": "john@example.com", "age": 30}, {"name": "Jane Smith", "email": "jane@example.com", "age": 25}, {"name": "Bob Johnson", "email": "bob@example.com", "age": 35} ] self.test_products = [ {"name": "Laptop", "price": 999.99, "category": "Electronics"}, {"name": "Book", "price": 29.99, "category": "Books"}, {"name": "Chair", "price": 149.99, "category": "Furniture"} ] # Store created IDs for later operations self.created_users = [] self.created_products = [] @task(4) def test_create_user(self): """Test creating database records""" user_data = random.choice(self.test_users).copy() user_data["email"] = f"user{random.randint(1000, 9999)}@example.com" with self.client.post( self.db_endpoints["users"], json=user_data, name="Create User" ) as response: if response.status_code in [200, 201]: try: result = response.json() user_id = result.get("id") or result.get("user_id") if user_id: self.created_users.append(user_id) print(f"Created user: {user_id}") except json.JSONDecodeError: response.failure("Invalid JSON response") else: response.failure(f"Create user failed: {response.status_code}") @task(5) def test_read_user(self): """Test reading database records""" if self.created_users: user_id = random.choice(self.created_users) else: user_id = random.randint(1, 100) # Assume some users exist with self.client.get( f"{self.db_endpoints['users']}/{user_id}", name="Read User" ) as response: if response.status_code == 200: try: user = response.json() if user.get("id") or user.get("user_id"): print(f"Read user: {user_id}") else: response.failure("User data missing ID") except json.JSONDecodeError: response.failure("Invalid JSON response") elif response.status_code == 404: print(f"User not found: {user_id}") else: response.failure(f"Read user failed: {response.status_code}") @task(3) def test_update_user(self): """Test updating database records""" if not self.created_users: return user_id = random.choice(self.created_users) update_data = { "name": f"Updated User {random.randint(100, 999)}", "age": random.randint(18, 65) } with self.client.put( f"{self.db_endpoints['users']}/{user_id}", json=update_data, name="Update User" ) as response: if response.status_code == 200: try: result = response.json() print(f"Updated user: {user_id}") except json.JSONDecodeError: print(f"Updated user: {user_id} (no JSON response)") elif response.status_code == 404: print(f"User not found for update: {user_id}") self.created_users.remove(user_id) else: response.failure(f"Update user failed: {response.status_code}") @task(2) def test_delete_user(self): """Test deleting database records""" if not self.created_users: return user_id = self.created_users.pop() with self.client.delete( f"{self.db_endpoints['users']}/{user_id}", name="Delete User" ) as response: if response.status_code in [200, 204]: print(f"Deleted user: {user_id}") elif response.status_code == 404: print(f"User already deleted: {user_id}") else: response.failure(f"Delete user failed: {response.status_code}") @task(3) def test_list_users(self): """Test listing database records with pagination""" params = { "page": random.randint(1, 5), "limit": random.choice([10, 20, 50]), "sort": random.choice(["name", "email", "created_at"]) } with self.client.get( self.db_endpoints["users"], params=params, name="List Users" ) as response: if response.status_code == 200: try: result = response.json() users = result.get("users", result.get("data", [])) total = result.get("total", len(users)) page = result.get("page", params["page"]) print(f"Listed users: {len(users)} items, page {page}, total {total}") except json.JSONDecodeError: response.failure("Invalid JSON response") else: response.failure(f"List users failed: {response.status_code}") @task(2) def test_database_query(self): """Test custom database queries""" queries = [ {"query": "SELECT COUNT(*) FROM users WHERE age > ?", "params": [25]}, {"query": "SELECT * FROM products WHERE price < ? LIMIT 10", "params": [100.0]}, {"query": "SELECT category, COUNT(*) FROM products GROUP BY category", "params": []}, {"query": "SELECT * FROM users ORDER BY created_at DESC LIMIT 5", "params": []} ] query_data = random.choice(queries) with self.client.post( self.db_endpoints["query"], json=query_data, name="Database Query" ) as response: if response.status_code == 200: try: result = response.json() rows = result.get("rows", result.get("data", [])) execution_time = result.get("execution_time_ms", 0) print(f"Query executed: {len(rows)} rows, {execution_time}ms") # Validate query performance if execution_time > 1000: # 1 second threshold print(f"Slow query detected: {execution_time}ms") except json.JSONDecodeError: response.failure("Invalid JSON response") else: response.failure(f"Database query failed: {response.status_code}") @task(2) def test_database_search(self): """Test database search functionality""" search_terms = ["john", "electronics", "chair", "book", "user"] search_params = { "q": random.choice(search_terms), "table": random.choice(["users", "products"]), "limit": 20 } with self.client.get( f"{self.db_endpoints['query']}/search", params=search_params, name="Database Search" ) as response: if response.status_code == 200: try: result = response.json() results = result.get("results", []) total_matches = result.get("total_matches", len(results)) print(f"Search results: {len(results)} items, {total_matches} total matches") except json.JSONDecodeError: response.failure("Invalid JSON response") else: response.failure(f"Database search failed: {response.status_code}") @task(1) def test_database_transaction(self): """Test database transaction handling""" transaction_data = { "operations": [ { "type": "create", "table": "users", "data": {"name": "Transaction User", "email": f"trans{random.randint(1000, 9999)}@example.com"} }, { "type": "create", "table": "products", "data": {"name": "Transaction Product", "price": 99.99} } ] } with self.client.post( f"{self.db_endpoints['query']}/transaction", json=transaction_data, name="Database Transaction" ) as response: if response.status_code == 200: try: result = response.json() success = result.get("success", False) operations_completed = result.get("operations_completed", 0) if success: print(f"Transaction successful: {operations_completed} operations") else: print(f"Transaction failed: {operations_completed} operations completed") except json.JSONDecodeError: response.failure("Invalid JSON response") else: response.failure(f"Database transaction failed: {response.status_code}") @task(1) def test_database_performance(self): """Test database performance monitoring""" with self.client.get( f"{self.db_endpoints['query']}/stats", name="Database Performance" ) as response: if response.status_code == 200: try: stats = response.json() connection_count = stats.get("active_connections", 0) avg_query_time = stats.get("avg_query_time_ms", 0) slow_queries = stats.get("slow_queries_count", 0) print(f"DB Performance: {connection_count} connections, {avg_query_time}ms avg query time, {slow_queries} slow queries") # Performance validation if avg_query_time > 500: print(f"Warning: High average query time: {avg_query_time}ms") except json.JSONDecodeError: response.failure("Invalid JSON response") else: response.failure(f"Database performance check failed: {response.status_code}")

Setup Instructions

Replace database endpoints with your actual database API URLs Update test data to match your database schema Adjust query examples to match your database structure Configure authentication if required by your database API

What This Tests

CRUD Operations : Tests Create, Read, Update, Delete operations

: Tests Create, Read, Update, Delete operations Data Listing : Tests pagination and sorting functionality

: Tests pagination and sorting functionality Custom Queries : Tests complex database queries and performance

: Tests complex database queries and performance Search Functionality : Tests database search and filtering

: Tests database search and filtering Transactions : Tests database transaction handling

: Tests database transaction handling Performance Monitoring: Tests database performance metrics

Best Practices

Use realistic test data that matches your schema

Test both successful operations and error scenarios

Monitor query performance and identify slow queries

Test database connections under concurrent load

Validate data integrity after operations

Common Issues