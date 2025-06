This guide shows how to test APIs that use API key authentication. Perfect for testing different API key placement methods and validation.

Use Cases

Test header-based API key authentication

Test query parameter API key authentication

Test invalid API key error handling

Validate missing API key responses

Simple Implementation

from locust import task, HttpUser import random class APIKeyTestUser(HttpUser): def on_start(self): # API keys for testing (replace with your actual keys) self.valid_key = "sk-1234567890abcdef" self.invalid_key = "invalid-key-12345" # API endpoints that require authentication self.endpoints = ["/api/users", "/api/data", "/api/reports"] @task(4) def test_header_api_key(self): """Test API key in header (X-API-Key: your-key)""" endpoint = random.choice(self.endpoints) headers = { "X-API-Key": self.valid_key, "Content-Type": "application/json" } with self.client.get( endpoint, headers=headers, name="Header API Key" ) as response: if response.status_code == 200: print(f"Header API key success: {endpoint}") elif response.status_code == 401: response.failure("Valid API key rejected") else: response.failure(f"Unexpected response: {response.status_code}") @task(3) def test_bearer_token_api_key(self): """Test API key as Bearer token (Authorization: Bearer your-key)""" endpoint = random.choice(self.endpoints) headers = { "Authorization": f"Bearer {self.valid_key}", "Content-Type": "application/json" } with self.client.get( endpoint, headers=headers, name="Bearer Token API Key" ) as response: if response.status_code == 200: print(f"Bearer token success: {endpoint}") elif response.status_code == 401: response.failure("Valid bearer token rejected") else: response.failure(f"Unexpected response: {response.status_code}") @task(3) def test_query_parameter_api_key(self): """Test API key in query parameter (?api_key=your-key)""" endpoint = random.choice(self.endpoints) params = {"api_key": self.valid_key} with self.client.get( endpoint, params=params, name="Query Parameter API Key" ) as response: if response.status_code == 200: print(f"Query parameter success: {endpoint}") elif response.status_code == 401: response.failure("Valid API key in query rejected") else: response.failure(f"Unexpected response: {response.status_code}") @task(2) def test_invalid_api_key(self): """Test with invalid API key""" endpoint = random.choice(self.endpoints) headers = { "X-API-Key": self.invalid_key, "Content-Type": "application/json" } with self.client.get( endpoint, headers=headers, name="Invalid API Key" ) as response: if response.status_code == 401: print(f"Invalid API key correctly rejected: {endpoint}") elif response.status_code == 200: response.failure("Invalid API key was accepted") else: print(f"Invalid API key returned {response.status_code}") @task(1) def test_missing_api_key(self): """Test request without API key""" endpoint = random.choice(self.endpoints) with self.client.get( endpoint, name="Missing API Key" ) as response: if response.status_code == 401: print(f"Missing API key correctly rejected: {endpoint}") elif response.status_code == 200: response.failure("Request without API key was accepted") else: print(f"Missing API key returned {response.status_code}")

Setup Instructions

Replace self.valid_key with your actual API key Replace self.invalid_key with a test invalid key Update self.endpoints with your actual API endpoints Adjust authentication method if your API uses different headers

What This Tests

Header Authentication : Tests X-API-Key header method

: Tests X-API-Key header method Bearer Token : Tests Authorization: Bearer token method

: Tests Authorization: Bearer token method Query Parameter : Tests api_key query parameter method

: Tests api_key query parameter method Error Handling: Validates rejection of invalid/missing keys

Best Practices

Use realistic API keys that match your API's format

Test all authentication methods your API supports

Validate both success and failure scenarios

Monitor response times for different auth methods

