Overview

LoadForge supports MQTT protocol testing via the MqttUser from locust-plugins . You can simulate publishing and subscribing to topics under load, ensuring your broker handles high throughput.

Locust Test Script (locust.py)

# locust.py import time from locust import between, task from locust_plugins.users import MqttUser class MyMqttUser(MqttUser): wait_time = between(1, 3) host = "mqtt://broker.hivemq.com:1883" @task def publish_message(self): # Publish a message to a topic self.client.publish(topic="loadforge/test", payload="Hello from LoadForge") @task def subscribe_topic(self): # Subscribe to a topic self.client.subscribe(topic="loadforge/test") # Wait for incoming messages time.sleep(1)

Notes: