Simple Performance Testing

This guide shows how to measure basic browser performance metrics including Core Web Vitals. Perfect for monitoring page loading speed and user experience.

Use Cases

Measure Core Web Vitals (LCP, FCP, CLS)

Test page loading performance

Monitor resource loading times

Check performance across different pages

Simple Implementation

from locust import task, HttpUser from locust_plugins.users.playwright import PlaywrightUser, pw import time class PerformanceUser(PlaywrightUser): def on_start(self): # Pages to test performance self.test_pages = [ "/", "/products", "/about", "/blog", "/contact" ] @task(3) @pw def measure_core_web_vitals(self, page): """Measure Core Web Vitals for a page""" test_url = self.random_page() # Start timing start_time = time.time() # Navigate to page page.goto(test_url) # Wait for page to fully load page.wait_for_load_state("networkidle") # Measure First Contentful Paint (FCP) fcp = page.evaluate(""" () => { const entries = performance.getEntriesByType('paint'); const fcpEntry = entries.find(entry => entry.name === 'first-contentful-paint'); return fcpEntry ? fcpEntry.startTime : null; } """) # Measure Largest Contentful Paint (LCP) lcp = page.evaluate(""" () => { return new Promise((resolve) => { const observer = new PerformanceObserver((list) => { const entries = list.getEntries(); const lastEntry = entries[entries.length - 1]; resolve(lastEntry.startTime); }); observer.observe({entryTypes: ['largest-contentful-paint']}); // Fallback timeout setTimeout(() => resolve(null), 3000); }); } """) # Measure Cumulative Layout Shift (CLS) cls = page.evaluate(""" () => { let clsValue = 0; const observer = new PerformanceObserver((list) => { for (const entry of list.getEntries()) { if (!entry.hadRecentInput) { clsValue += entry.value; } } }); observer.observe({entryTypes: ['layout-shift']}); return new Promise((resolve) => { setTimeout(() => resolve(clsValue), 2000); }); } """) # Calculate total load time load_time = (time.time() - start_time) * 1000 # Log results print(f"Performance for {test_url}:") print(f" Load Time: {load_time:.0f}ms") if fcp: print(f" FCP: {fcp:.0f}ms") if lcp: print(f" LCP: {lcp:.0f}ms") if cls: print(f" CLS: {cls:.3f}") @task(2) @pw def measure_resource_loading(self, page): """Measure resource loading performance""" test_url = self.random_page() # Track network requests requests = [] def handle_request(request): requests.append({ 'url': request.url, 'method': request.method, 'start_time': time.time() }) def handle_response(response): # Find matching request for req in requests: if req['url'] == response.url: req['response_time'] = time.time() - req['start_time'] req['status'] = response.status req['size'] = len(response.body()) if response.body() else 0 break page.on('request', handle_request) page.on('response', handle_response) # Navigate and measure page.goto(test_url) page.wait_for_load_state("networkidle") # Analyze resource performance total_size = sum(req.get('size', 0) for req in requests) slow_resources = [req for req in requests if req.get('response_time', 0) > 2.0] print(f"Resource loading for {test_url}:") print(f" Total requests: {len(requests)}") print(f" Total size: {total_size / 1024:.1f}KB") print(f" Slow resources (>2s): {len(slow_resources)}") @task(2) @pw def test_page_speed(self, page): """Test basic page loading speed""" test_url = self.random_page() # Measure different loading stages start_time = time.time() # Navigate to page page.goto(test_url) # Measure time to DOM content loaded dom_time = time.time() # Wait for all resources page.wait_for_load_state("networkidle") # Measure total load time total_time = time.time() # Calculate metrics dom_load_time = (dom_time - start_time) * 1000 total_load_time = (total_time - start_time) * 1000 # Get page size page_size = page.evaluate("document.documentElement.outerHTML.length") print(f"Page speed for {test_url}:") print(f" DOM Load: {dom_load_time:.0f}ms") print(f" Total Load: {total_load_time:.0f}ms") print(f" Page Size: {page_size / 1024:.1f}KB") # Performance thresholds if total_load_time > 3000: print(f" WARNING: Slow loading page ({total_load_time:.0f}ms)") @task(1) @pw def test_mobile_performance(self, page): """Test performance on mobile viewport""" test_url = self.random_page() # Set mobile viewport page.set_viewport_size(width=375, height=667) # Simulate slower mobile connection page.route("**/*", lambda route: ( time.sleep(0.1), # Add 100ms delay route.continue_() )) start_time = time.time() # Navigate and measure page.goto(test_url) page.wait_for_load_state("networkidle") load_time = (time.time() - start_time) * 1000 print(f"Mobile performance for {test_url}:") print(f" Mobile Load Time: {load_time:.0f}ms") # Mobile performance is typically slower if load_time > 5000: print(f" WARNING: Very slow on mobile ({load_time:.0f}ms)") def random_page(self): """Get a random test page""" import random return random.choice(self.test_pages)

Setup Instructions

Ensure Playwright is configured in LoadForge Test with realistic network conditions Focus on user-facing performance metrics Set performance budgets for your site

What This Tests

Core Web Vitals : LCP, FCP, and CLS measurements

: LCP, FCP, and CLS measurements Loading Speed : DOM and total page load times

: DOM and total page load times Resource Performance : Network request timing and sizes

: Network request timing and sizes Mobile Performance: Performance on mobile devices

Performance Metrics

FCP (First Contentful Paint) : When first content appears (< 1.8s good)

: When first content appears (< 1.8s good) LCP (Largest Contentful Paint) : When main content loads (< 2.5s good)

: When main content loads (< 2.5s good) CLS (Cumulative Layout Shift) : Visual stability (< 0.1 good)

: Visual stability (< 0.1 good) Total Load Time: Complete page loading (< 3s good)

Performance Tips

Optimize Images : Compress and use modern formats

: Compress and use modern formats Minimize JavaScript : Reduce bundle sizes

: Reduce bundle sizes Use CDN : Serve static assets from edge locations

: Serve static assets from edge locations Enable Caching: Set proper cache headers

