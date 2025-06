Overview

Complex workflows often require multiple API calls: fetch a list of resources, pick random IDs, then retrieve or modify them. This guide shows you how to parse JSON responses and chain HTTP calls in a single Locust script.

Locust Test Script (locust.py)

# locust.py import random from locust import HttpUser, between, task class JSONAPIUser(HttpUser): wait_time = between(1, 3) host = "https://api.example.com" def fetch_resources(self): response = self.client.get("/api/items", name="Get Items List") self.item_ids = [item['id'] for item in response.json()] def on_start(self): # Warm up: fetch initial resource list self.fetch_resources() @task(3) def read_item(self): # Randomly pick an existing item item_id = random.choice(self.item_ids) self.client.get(f"/api/items/{item_id}", name="Get Item Detail") @task(1) def create_and_delete(self): # Create a new item response = self.client.post( "/api/items", name="Create Item", json={"name": "LoadForge Item"} ) new_id = response.json().get("id") if new_id: # Clean up by deleting it self.client.delete( f"/api/items/{new_id}", name="Delete Item" ) # Refresh list occasionally self.fetch_resources()

Notes: