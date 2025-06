Overview

Load testing gRPC services requires specialized clients that can serialize and send Protocol Buffer messages. With Locust and the GrpcUser from locust-plugins , you can simulate high-throughput gRPC calls and measure performance under load.

Locust Test Script (locust.py)

# locust.py import os import sys from grpc_tools import protoc from locust import task, between from locust_plugins.users import GrpcUser # Inline .proto definition proto = '''syntax = "proto3"; package helloworld; message HelloRequest { string name = 1; } message HelloReply { string message = 1; } service Greeter { rpc SayHello (HelloRequest) returns (HelloReply); } ''' # Write & compile stubs at runtime with open('helloworld.proto', 'w') as f: f.write(proto) protoc.main(['', '--proto_path=.', '--python_out=.', '--grpc_python_out=.', 'helloworld.proto']) # Ensure current dir is importable sys.path.insert(0, os.getcwd()) import helloworld_pb2 class HelloWorldUser(GrpcUser): host = "grpc.server.com:50051" wait_time = between(1, 3) @task def say_hello(self): # Prepare request request = helloworld_pb2.HelloRequest(name="LoadForge") # Call the service self.call(request, "/helloworld.Greeter/SayHello")

Notes: