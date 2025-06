AI API Performance Comparison

This guide shows how to compare AI API performance across different providers. Perfect for testing response times, reliability, and choosing the best AI provider for your needs.

Use Cases

Compare AI API response times

Test different AI providers under load

Validate API reliability and uptime

Measure cost-effectiveness of different providers

Simple Implementation

from locust import task, HttpUser import json import random import time class AIComparisonUser(HttpUser): def on_start(self): # API configurations self.openai_key = "your-openai-api-key" self.claude_key = "your-claude-api-key" self.gemini_key = "your-gemini-api-key" # Test prompts for comparison self.test_prompts = [ "Write a short product description for a wireless headphone.", "Explain quantum computing in simple terms.", "Create a brief email response thanking a customer.", "Summarize the benefits of renewable energy.", "Write a creative story opening in 2 sentences." ] @task(2) def test_openai_gpt35(self): """Test OpenAI GPT-3.5 Turbo""" prompt = random.choice(self.test_prompts) headers = { "Authorization": f"Bearer {self.openai_key}", "Content-Type": "application/json" } payload = { "model": "gpt-3.5-turbo", "messages": [{"role": "user", "content": prompt}], "max_tokens": 150, "temperature": 0.7 } start_time = time.time() with self.client.post( "https://api.openai.com/v1/chat/completions", json=payload, headers=headers, name="OpenAI GPT-3.5" ) as response: response_time = (time.time() - start_time) * 1000 if response.status_code == 200: data = response.json() if "choices" in data and data["choices"]: content = data["choices"][0]["message"]["content"] tokens = data.get("usage", {}).get("total_tokens", 0) print(f"OpenAI: {len(content)} chars, {tokens} tokens, {response_time:.0f}ms") else: response.failure("No choices in OpenAI response") elif response.status_code == 429: response.failure("OpenAI rate limit exceeded") else: response.failure(f"OpenAI error: {response.status_code}") @task(2) def test_claude(self): """Test Anthropic Claude""" prompt = random.choice(self.test_prompts) headers = { "x-api-key": self.claude_key, "Content-Type": "application/json", "anthropic-version": "2023-06-01" } payload = { "model": "claude-3-haiku-20240307", "max_tokens": 150, "messages": [{"role": "user", "content": prompt}] } start_time = time.time() with self.client.post( "https://api.anthropic.com/v1/messages", json=payload, headers=headers, name="Claude Haiku" ) as response: response_time = (time.time() - start_time) * 1000 if response.status_code == 200: data = response.json() if "content" in data and data["content"]: content = data["content"][0]["text"] tokens = data.get("usage", {}).get("input_tokens", 0) + data.get("usage", {}).get("output_tokens", 0) print(f"Claude: {len(content)} chars, {tokens} tokens, {response_time:.0f}ms") else: response.failure("No content in Claude response") elif response.status_code == 429: response.failure("Claude rate limit exceeded") else: response.failure(f"Claude error: {response.status_code}") @task(2) def test_gemini(self): """Test Google Gemini""" prompt = random.choice(self.test_prompts) params = {"key": self.gemini_key} payload = { "contents": [{"parts": [{"text": prompt}]}], "generationConfig": { "maxOutputTokens": 150, "temperature": 0.7 } } start_time = time.time() with self.client.post( "https://generativelanguage.googleapis.com/v1beta/models/gemini-pro:generateContent", json=payload, params=params, name="Gemini Pro" ) as response: response_time = (time.time() - start_time) * 1000 if response.status_code == 200: data = response.json() if "candidates" in data and data["candidates"]: content = data["candidates"][0]["content"]["parts"][0]["text"] # Gemini doesn't return token count in basic API print(f"Gemini: {len(content)} chars, {response_time:.0f}ms") else: response.failure("No candidates in Gemini response") elif response.status_code == 429: response.failure("Gemini rate limit exceeded") else: response.failure(f"Gemini error: {response.status_code}") @task(1) def test_openai_gpt4(self): """Test OpenAI GPT-4 (if available)""" prompt = random.choice(self.test_prompts) headers = { "Authorization": f"Bearer {self.openai_key}", "Content-Type": "application/json" } payload = { "model": "gpt-4", "messages": [{"role": "user", "content": prompt}], "max_tokens": 150, "temperature": 0.7 } start_time = time.time() with self.client.post( "https://api.openai.com/v1/chat/completions", json=payload, headers=headers, name="OpenAI GPT-4" ) as response: response_time = (time.time() - start_time) * 1000 if response.status_code == 200: data = response.json() if "choices" in data and data["choices"]: content = data["choices"][0]["message"]["content"] tokens = data.get("usage", {}).get("total_tokens", 0) print(f"GPT-4: {len(content)} chars, {tokens} tokens, {response_time:.0f}ms") elif response.status_code == 429: response.failure("GPT-4 rate limit exceeded") elif response.status_code == 404: response.failure("GPT-4 not available (need API access)") else: response.failure(f"GPT-4 error: {response.status_code}")

Setup Instructions

Get API keys from each provider: OpenAI: platform.openai.com

Claude: console.anthropic.com

Gemini: makersuite.google.com Replace the API key placeholders with your actual keys Start with low user counts to avoid hitting rate limits

What This Tests

Response Times : Compare how fast each AI responds

: Compare how fast each AI responds Rate Limits : Test how each provider handles concurrent requests

: Test how each provider handles concurrent requests Reliability : Check which APIs are most stable under load

: Check which APIs are most stable under load Output Quality: Compare response length and coherence

Performance Comparison

Typical results you might see:

GPT-3.5 : Fast responses (~1-3 seconds), good for high volume

: Fast responses (~1-3 seconds), good for high volume Claude : Moderate speed (~2-4 seconds), excellent quality

: Moderate speed (~2-4 seconds), excellent quality Gemini : Variable speed (~1-5 seconds), good for creative tasks

: Variable speed (~1-5 seconds), good for creative tasks GPT-4: Slower (~3-8 seconds), highest quality but expensive

Rate Limits & Costs

OpenAI : Tier-based limits, pay per token

: Tier-based limits, pay per token Claude : Message-based limits, pay per token

: Message-based limits, pay per token Gemini: Requests per minute limits, generous free tier

Common Issues