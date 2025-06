Simple A/B Testing

This guide shows how to test A/B testing implementations and compare performance between variants. Perfect for validating A/B test setups and measuring variant effectiveness.

Use Cases

Test A/B testing implementation

Compare variant performance

Measure conversion rates

Validate traffic splitting

Simple Implementation

from locust import task, HttpUser import random import time class ABTestUser(HttpUser): def on_start(self): # A/B test variants to test self.variants = { "control": { "name": "Control (A)", "param": "variant=control", "header": {"X-Variant": "control"} }, "variant_b": { "name": "Variant B", "param": "variant=b", "header": {"X-Variant": "variant_b"} }, "variant_c": { "name": "Variant C", "param": "variant=c", "header": {"X-Variant": "variant_c"} } } # Track results for each variant self.variant_results = {variant: {"requests": 0, "successes": 0, "conversions": 0, "response_times": []} for variant in self.variants.keys()} # Test pages self.test_pages = [ "/", "/product", "/pricing", "/signup" ] @task(4) def test_variant_assignment(self): """Test that variants are properly assigned""" # Test random variant assignment page = random.choice(self.test_pages) with self.client.get(page, name="Variant Assignment") as response: if response.status_code == 200: # Check if variant is indicated in response variant_indicators = ["variant", "test", "experiment"] response_text = response.text.lower() detected_variant = None for indicator in variant_indicators: if indicator in response_text: detected_variant = "detected" break if detected_variant: print(f"Variant assignment test: Variant detected on {page}") else: print(f"Variant assignment test: No variant detected on {page}") @task(3) def test_control_variant(self): """Test control variant (A)""" self.test_specific_variant("control") @task(3) def test_variant_b(self): """Test variant B""" self.test_specific_variant("variant_b") @task(2) def test_variant_c(self): """Test variant C""" self.test_specific_variant("variant_c") def test_specific_variant(self, variant_key): """Test a specific variant""" if variant_key not in self.variants: return variant = self.variants[variant_key] page = random.choice(self.test_pages) # Add variant parameter or header params = {} headers = {} if "param" in variant: param_parts = variant["param"].split("=") if len(param_parts) == 2: params[param_parts[0]] = param_parts[1] if "header" in variant: headers.update(variant["header"]) start_time = time.time() with self.client.get( page, params=params, headers=headers, name=f"{variant['name']} - {page}" ) as response: response_time = (time.time() - start_time) * 1000 # Track results self.variant_results[variant_key]["requests"] += 1 self.variant_results[variant_key]["response_times"].append(response_time) if response.status_code == 200: self.variant_results[variant_key]["successes"] += 1 print(f"{variant['name']} test {page}: {response_time:.0f}ms") # Check for conversion indicators if self.check_conversion(response, page): self.variant_results[variant_key]["conversions"] += 1 print(f"{variant['name']} conversion detected on {page}") else: print(f"{variant['name']} test {page}: ERROR {response.status_code}") @task(2) def test_variant_consistency(self): """Test that same user gets same variant consistently""" page = random.choice(self.test_pages) variant_key = random.choice(list(self.variants.keys())) variant = self.variants[variant_key] # Make multiple requests with same session/user identifier user_id = f"test_user_{random.randint(1, 100)}" results = [] for i in range(3): # Test 3 consecutive requests params = {"user_id": user_id} # Add variant parameter if "param" in variant: param_parts = variant["param"].split("=") if len(param_parts) == 2: params[param_parts[0]] = param_parts[1] with self.client.get( page, params=params, name=f"Consistency Test - {variant['name']}" ) as response: if response.status_code == 200: # Check if response indicates same variant results.append(response.status_code) else: results.append(None) # Check consistency if all(r == 200 for r in results): print(f"Consistency test {variant['name']}: PASSED - consistent responses") else: print(f"Consistency test {variant['name']}: INCONSISTENT responses") @task(1) def test_traffic_splitting(self): """Test that traffic is split between variants""" page = random.choice(self.test_pages) variant_counts = {variant: 0 for variant in self.variants.keys()} # Make multiple requests to see traffic distribution for i in range(10): # Simulate random user user_id = f"split_test_user_{i}" with self.client.get( page, params={"user_id": user_id}, name="Traffic Split Test" ) as response: if response.status_code == 200: # Try to detect which variant was served # This is simplified - real implementation would check response content detected_variant = random.choice(list(self.variants.keys())) # Simulate detection variant_counts[detected_variant] += 1 # Analyze distribution total_requests = sum(variant_counts.values()) if total_requests > 0: print("Traffic split results:") for variant, count in variant_counts.items(): percentage = (count / total_requests) * 100 print(f" {self.variants[variant]['name']}: {count}/{total_requests} ({percentage:.1f}%)") def check_conversion(self, response, page): """Check if response indicates a conversion""" # Simple conversion detection based on page and response conversion_indicators = { "/signup": ["success", "welcome", "registered"], "/pricing": ["purchase", "checkout", "buy"], "/product": ["add to cart", "added", "cart"] } if page in conversion_indicators: response_text = response.text.lower() for indicator in conversion_indicators[page]: if indicator in response_text: return True return False @task(1) def compare_variant_performance(self): """Compare performance metrics between variants""" print("

=== A/B Test Performance Comparison ===") for variant_key, variant in self.variants.items(): results = self.variant_results[variant_key] if results["requests"] > 0: success_rate = (results["successes"] / results["requests"]) * 100 conversion_rate = (results["conversions"] / results["requests"]) * 100 avg_response_time = 0 if results["response_times"]: avg_response_time = sum(results["response_times"]) / len(results["response_times"]) print(f"{variant['name']}:") print(f" Requests: {results['requests']}") print(f" Success Rate: {success_rate:.1f}%") print(f" Conversion Rate: {conversion_rate:.1f}%") print(f" Avg Response Time: {avg_response_time:.0f}ms") else: print(f"{variant['name']}: No data yet") print("=" * 40) @task(1) def test_variant_specific_features(self): """Test features specific to certain variants""" # Test that variant-specific features work variant_features = { "variant_b": "/new-feature", "variant_c": "/experimental-page" } for variant_key, feature_path in variant_features.items(): variant = self.variants[variant_key] # Add variant parameter params = {} if "param" in variant: param_parts = variant["param"].split("=") if len(param_parts) == 2: params[param_parts[0]] = param_parts[1] with self.client.get( feature_path, params=params, name=f"Feature Test - {variant['name']}" ) as response: if response.status_code == 200: print(f"Feature test {variant['name']}: Feature available") elif response.status_code == 404: print(f"Feature test {variant['name']}: Feature not found (expected for some variants)") else: print(f"Feature test {variant['name']}: Unexpected response {response.status_code}")

Setup Instructions

Configure your A/B test variants with parameters or headers Set up conversion tracking indicators Define test pages where A/B tests run Customize variant detection logic for your implementation

What This Tests

Variant Assignment : Users get assigned to correct variants

: Users get assigned to correct variants Traffic Splitting : Traffic is distributed between variants

: Traffic is distributed between variants Consistency : Same user gets same variant across sessions

: Same user gets same variant across sessions Performance : Response times and success rates per variant

: Response times and success rates per variant Conversions: Conversion rates for each variant

A/B Test Metrics

Success Rate : Percentage of successful requests per variant

: Percentage of successful requests per variant Conversion Rate : Percentage of users who convert per variant

: Percentage of users who convert per variant Response Time : Average response time per variant

: Average response time per variant Traffic Distribution: How traffic is split between variants

Variant Configuration

Configure variants with:

URL Parameters : ?variant=control

: HTTP Headers : X-Variant: variant_b

: Cookies : Session-based variant assignment

: Session-based variant assignment User ID: Consistent assignment based on user

Performance Analysis

Compare variants on:

Load Performance : Response times under load

: Response times under load Error Rates : Which variants have more errors

: Which variants have more errors Conversion Rates : Which variants convert better

: Which variants convert better User Experience: Overall user experience metrics

